При взрыве газа в Ногинске погиб старший водолаз Центра подготовки космонавтов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Начальник отдела водолазной подготовки Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев погиб при взрыве жилого дома в Ногинске, сообщили "Интерфаксу" в Центре.

"Мы подтверждаем информацию о гибели Александра Соловьева", - сообщили в центре.

Там отметили, что Соловьев проработал в ЦПК 11 лет. Он занимал должности начальника отделения и старшего водолазного специалиста Центра. Общий стаж службы составил 37 лет.

Взрыв газа произошел в среду утром в панельной девятиэтажке в Ногинске. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах.

В результате происшествия, по предварительным данным, два человека погибли, 15 пострадали.

После происшествия региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.