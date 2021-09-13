"Магнит" проведет внеплановую проверку подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" инициирует внеплановую проверку всех своих подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции и санитарной обработки и усилит меры санитарного контроля в магазинах, сообщила компания.

Ранее в понедельник Роспотребнадзор сообщил, что причиной, из-за которой произошло отравление арбузом, приведшее к летальным исходам в Москве, могло стать использование в магазине "Магнит" вещества для дезинсекции - уничтожения насекомых.

Между тем, в компании отметили, что "Магнит" не располагает официальным заключением Роспотребнадзора и узнал об этом из СМИ.

"Компания обращает внимание, что в сообщениях со ссылкой на надзорное ведомство упоминаются следы средства дезинсекции, что говорит о потенциально низком уровне его концентрации. Хочется также отметить, что озвученная РПН информация не объясняет случаи госпитализации 7 других жителей домов на Совхозной улице и не содержит выводов о наличии какой-либо связи с произошедшем в доме", - заявили в компании.

В "Магните" также призвали "воздержаться от выводов о причинах вреда здоровью и летального исхода пострадавших на основании сообщения Роспотребнадзора ввиду отсутствия официальной информации о причинах смерти". Компания продолжит оказывать содействие компетентным органам в расследовании.

Ранее в понедельник официальный представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила журналистам, что сотрудник компании, участвовавший в дезинсекции в магазине "Магнит", задержан по делу о смертельном отравлении арбузом на юго-востоке Москвы.

В пятницу, 10 сентября, врачи госпитализировали после покупки арбуза в магазине "Магнит" на улице Совхозной в Москве женщину и несовершеннолетнего ребенка, которые позже скончались в больнице. СМИ сообщали, что также пострадала мать несовершеннолетней - 38-летняя женщина. Медикам удалось ее спасти. Не пострадал только глава семейства: мужчина был единственным, кто не ел арбуз.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.