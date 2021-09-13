Роспотребнадзор назвал возможную причину смертельного отравления арбузом в Москве

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Использование вещества для дезинсекции, которое применялось для обработки магазина "Магнит", может быть причиной, из-за которой произошло отравление арбузом, приведшее к летальным исходам в Москве, сообщает столичное управление Роспотребнадзора

"По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия "Магнит" обнаружены следы вещества для дезинсекции - уничтожения насекомых. Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина", - говорится в сообщении московского управления Роспотребнадзора в понедельник.

Там указано, что специалисты РПН провели лабораторные исследования продуктов питания из квартиры, где проживали погибшие, и магазина "Магнит", расположенного в доме. Изучены пробы воздуха в помещениях дома и магазина на наличие загрязнителей по полной линейке исследований.

"Проведенные исследования проб воздуха в помещениях дома Совхозная, 16, а также воды из разводящей сети дома на санитарно-химические, токсикологические и бактериологические показатели безопасности показали, что никаких опасных для здоровья веществ или концентраций в пробах воздуха и воды не содержится. Риски для жителей дома отсутствуют", - уточняется в сообщении.

В управлении Роспотребнадзора по Москве также заявили, что "продолжается плотная работа и сотрудничество со Следственным комитетом для установления виновных".

В пятницу, 10 сентября, врачи госпитализировали после покупки арбуза в магазине "Магнит" на улице Совхозной в Москве женщину и несовершеннолетнего ребенка, которые позже скончались в больнице. СМИ сообщали, что также пострадала мать несовершеннолетней - 38-летняя женщина. Медикам удалось ее спасти. Не пострадал только глава семейства: мужчина был единственным, кто не ел арбуз.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сеть "Магнит" начала внутреннее расследование. Позже в СМИ появилась информация о новых случаях отравления.