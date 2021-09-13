Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Роспотребнадзор назвал возможную причину смертельного отравления арбузом в Москве

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Использование вещества для дезинсекции, которое применялось для обработки магазина "Магнит", может быть причиной, из-за которой произошло отравление арбузом, приведшее к летальным исходам в Москве, сообщает столичное управление Роспотребнадзора

"По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия "Магнит" обнаружены следы вещества для дезинсекции - уничтожения насекомых. Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина", - говорится в сообщении московского управления Роспотребнадзора в понедельник.

МоскваВ крови погибших после отравления арбузом москвичек нашли следы этиленгликоляЧитать подробнее

Там указано, что специалисты РПН провели лабораторные исследования продуктов питания из квартиры, где проживали погибшие, и магазина "Магнит", расположенного в доме. Изучены пробы воздуха в помещениях дома и магазина на наличие загрязнителей по полной линейке исследований.

"Проведенные исследования проб воздуха в помещениях дома Совхозная, 16, а также воды из разводящей сети дома на санитарно-химические, токсикологические и бактериологические показатели безопасности показали, что никаких опасных для здоровья веществ или концентраций в пробах воздуха и воды не содержится. Риски для жителей дома отсутствуют", - уточняется в сообщении.

В управлении Роспотребнадзора по Москве также заявили, что "продолжается плотная работа и сотрудничество со Следственным комитетом для установления виновных".

В пятницу, 10 сентября, врачи госпитализировали после покупки арбуза в магазине "Магнит" на улице Совхозной в Москве женщину и несовершеннолетнего ребенка, которые позже скончались в больнице. СМИ сообщали, что также пострадала мать несовершеннолетней - 38-летняя женщина. Медикам удалось ее спасти. Не пострадал только глава семейства: мужчина был единственным, кто не ел арбуз.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сеть "Магнит" начала внутреннее расследование. Позже в СМИ появилась информация о новых случаях отравления.

Роспотребнадзор Москва Магнит

Новости по теме

Новости

В Москве начался отопительный сезон

В Москве начался отопительный сезон

Синоптики пообещали похолодание до нуля градусов в Москве к пятнице

Синоптики пообещали похолодание до нуля градусов в Москве к пятнице

В крови погибших после отравления арбузом москвичек нашли следы этиленгликоля

Салют в честь 874-летия Москвы посмотрели около 100 тыс. человек

Салют в честь 874-летия Москвы посмотрели около 100 тыс. человек

"Магнит" продал 73 т арбузов из партии, которой предположительно отравились люди

"Магнит" продал 73 т арбузов из партии, которой предположительно отравились люди

"Магнит" после отравления семьи арбузами заявил, что их поставщик работает и с другими сетями

СК завел дело после гибели двух москвичей в результате отравления арбузом

СК завел дело после гибели двух москвичей в результате отравления арбузом

Путин приехал на церемонию прощания с Зиничевым

Скорректирована структура воздушного пространства в Московской зоне

Пандемия коронавируса

Власти Москвы сочли очень высокой вероятность четвертой волны COVID-19

Власти Москвы сочли очень высокой вероятность четвертой волны COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');