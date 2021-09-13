Прокуроры проверят Областной центр дезинфекции, проводивший дезинсекцию в "Магните"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Подмосковья проведет проверку компании "Областной центр дезинфекции", которая проводила дезинсекцию в магазине "Магнит" в Москве, после чего несколько человек отравились арбузом.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Подольской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению организацией требований безопасности жизни и здоровья при оказании услуг потребителям. Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре на контроль", - сообщает в понедельник надзорное ведомство.

9 сентября из квартиры дома на Совхозной улице в различные часовые промежутки в медучреждения столицы с признаками острой интоксикации были доставлены женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь. Спасти бабушку и девочку-подростка не удалось.

Возбуждено уголовное дело, по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

В понедельник столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что использование вещества для уничтожения насекомых в помещениях магазина могло привести к отравлению арбузом и гибели людей в Москве.

СМИ сообщали, что не пострадал в результате только глава семейства: мужчина был единственным, кто не ел арбуз. Арбуз был приобретен в магазине "Магнит". В пресс-службе сети сообщили, что "Магнит" выясняет обстоятельства случившегося и начинает внутреннее расследование. Позже в СМИ появилась информация о новых случаях отравления.

В рамках уголовного дела задержан сотрудник компании, участвовавший в дезинсекции в магазине. Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти людей "является острое отравление химикатами".

"Приоритетной версией следствия является: нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. Допрошены сотрудники компании по дезинсекции продуктового магазина, получена документация, проведена выемка образцов веществ, использовавшихся при данной процедуре", - сообщал столичный СК.