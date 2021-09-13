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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Суточная заболеваемость COVID в Москве превысила 2 тыс. впервые с середины августа

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Более 2 тысяч случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это максимальный показатель с 19 августа, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 2 022 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 1 592 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице увеличилась на 430 случаев, или на 27%. Аналогичные значения отмечались в середине августа.

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За сутки коронавирус привел к смерти 41 человека. Общее количество скончавшихся достигло 28 064.

Выздоровели за сутки 1 259 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 465 359 человек.

Накануне сообщалось о 1 247 выписанных и 42 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 13 сентября составляет 1 588 195.

23 июля мэр города Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации. 30 августа Собянин отметил, что заболеваемость COVID-19 в столице снизилась до минимальных значений.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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