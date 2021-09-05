Станции МЦД и МЦК "Окружная" соединят в 2022 году теплым переходом

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Готовность теплого перехода между станциями Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) достигла 70%, его введут в строй в 2022 году, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в воскресенье.

Как сказали в ведомстве, сейчас для пересадки между МЦК и МЦД пассажиры "Окружной" идут по улице.

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Окружная" объединяет МЦК, МЦД и метро. Объект расположен на границе районов Отрадное, Марфино, Бескудниковский и Тимирязевский.

Здесь в перспективе планируют открыть дополнительный вестибюль Люблинско-Дмитровской линии, а также подземный переход.

В итоге ТПУ смогут пользоваться 150 тыс. пассажиров ежедневно.