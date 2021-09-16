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Отопление в Москве включили в 90% жилых домов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - По состоянию на 10:00 четверга тепло подается в 90% жилых домов и 95% социальных объектов столицы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам.

"По указанию мэра Москвы отопительный сезон в столице стартовал в понедельник, 13 сентября. Запуск тепла происходит поэтапно, на это требуется до пяти суток", - рассказал Бирюков.

Он добавил, что первыми отопление получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности.

Петр Бирюков Москва

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