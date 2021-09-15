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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Более половины жилого фонда Москвы подключено к отоплению

Более половины жилого фонда Москвы подключено к отоплению
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Отопление включено в более 50% жилых домов и свыше 60% социальных объектов столицы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам.

По состоянию на 12:00 15 сентября, тепло подается в более 50% жилых домов и 63% социальных объектов, рассказал он.

Бирюков напомнил, что процедура включения отопления занимает несколько дней. "Это не происходит одномоментно, технологический срок - пять суток", - сказал заммэра.

Первыми отопление получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, затем предприятия торговли и промышленности.

13 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе начинается отопительный сезон.

Тепло на объекты и в жилые дома столицы пускают в том случае, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится ниже уровня +8 градусов.

Москва

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