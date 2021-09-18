Около 100 тыс. человек переголосовали на электронных выборах в Москве

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Функцией переголосования за два дня выборов в столице воспользовались 95 тыс. москвичей, сообщил зампред общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Он отметил, что на начало текущего дня данной функцией воспользовались 50 тыс. человек. По словам Венедиктова, прирост в 45 тыс. граждан можно назвать "взрывным".

На столичной платформе дистанционного голосования избиратели могут осуществить возврат к бюллетеню в течение 24 часов с момента первой по времени сессии анонимизации, но не чаще чем раз в три часа, а 19 сентября 2021 года - до 20:00 по московскому времени.

Голосование на выборах различного уровня началось 17 сентября и пройдет до 19 сентября. В этот период граждане выбирают депутатов Госдумы, глав 12 субъектов РФ и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ. Также в этот период в Москве идут довыборы в Мосгордуму по 19 и 37 избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева, а также выборы в муниципальном округе Щукино.