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Хроника последних дней СССР

В Москве не выявили серьезных нарушений на избирательных участках

В Москве не выявили серьезных нарушений на избирательных участках
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - За все дни выборов в столице не зафиксировано ни одного серьезного нарушения на избирательных участках, сообщила журналистам заместитель руководителя общественного штаба, член Мосгоризбиркома с правом решающего голоса Ольга Кириллова.

"Мы работаем третий день, и третий день проходит в штатном режиме. Мы не видим никаких серьезных нарушений, что, конечно, не может не радовать", - сказала она.

Кириллова добавила, что на данный момент жалобы не поступали, было отмечено отсутствие алгоритма проведения надомного голосования. "Выборы проходят чисто, открыто, ясно, и только серьезно увеличившейся количество пожелавших проголосовать надомно вызывает определенные сложности", - подчеркнула замруководителя штаба.

По ее словам, все замечания будут учтены, алгоритм в дальнейшем будет разрабатываться.

В России с 17 по 19 сентября проходит голосование на выборах различного уровня, в том числе в Госдуму.

Москва Мосгоризбирком Ольга Кириллова

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