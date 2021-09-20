Суд утвердил штраф для TikTok в 1,5 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы в понедельник признал законным решение о назначении TikTok штрафа из-за неудаления компанией запрещенного в РФ контента.

"Апелляционная жалоба на постановление мирового судьи от 28 мая оставлена без удовлетворения", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

В конце мая мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы признал TikTok виновным в нарушении российского законодательства. Соцсети был назначен штраф в размере 1 млн 500 тысяч рублей.

TikTok уже был оштрафован на 2,6 млн рублей. По данным суда, компания уже оплатила этот штраф.

Google, Twitter, Facebook, Telegram, TikTok и WhatsApp с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства.

Сумма общих штрафов, назначенных Facebook с начала года, составила более 80 млн рублей, Twitter - около 60 млн рублей, Telegram - около 40 млн рублей.

Компании были признаны виновными в правонарушениях, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Роскомнадзор (РКН) с 11 февраля составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.