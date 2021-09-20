Поиск
Хроника последних дней СССР

Суд утвердил штраф для TikTok в 1,5 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы в понедельник признал законным решение о назначении TikTok штрафа из-за неудаления компанией запрещенного в РФ контента.

"Апелляционная жалоба на постановление мирового судьи от 28 мая оставлена без удовлетворения", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

В конце мая мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы признал TikTok виновным в нарушении российского законодательства. Соцсети был назначен штраф в размере 1 млн 500 тысяч рублей.

TikTok уже был оштрафован на 2,6 млн рублей. По данным суда, компания уже оплатила этот штраф.

Google, Twitter, Facebook, Telegram, TikTok и WhatsApp с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства.

Сумма общих штрафов, назначенных Facebook с начала года, составила более 80 млн рублей, Twitter - около 60 млн рублей, Telegram - около 40 млн рублей.

Компании были признаны виновными в правонарушениях, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Роскомнадзор (РКН) с 11 февраля составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.

TikTok Москва Таганский суд Зульфия Гуринчук

Новости по теме

Новости

КПРФ подала заявки на проведение массовых акций в Москве

КПРФ подала заявки на проведение массовых акций в Москве

Дождь и порывистый ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы

Сервис "оплаты лицом" запустили на всех линиях метро Москвы

Сервис "оплаты лицом" запустили на всех линиях метро Москвы

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве

В Москве закрылись избирательные участки

Суммарная явка избирателей в Москве к 15:00 превысила 43%

Суммарная явка избирателей в Москве к 15:00 превысила 43%

В Москве дистанционно проголосовали 93,3% зарегистрировавшихся избирателей

В Москве не выявили серьезных нарушений на избирательных участках

В Москве не выявили серьезных нарушений на избирательных участках

Общая явка избирателей в Москве на 10:00 превзошла результат 2016 года

Общая явка избирателей в Москве на 10:00 превзошла результат 2016 года

Основные дорожные стройки в пределах МКАД завершатся в 2023 году

Основные дорожные стройки в пределах МКАД завершатся в 2023 году
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');