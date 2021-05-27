TikTok оштрафован на 1,5 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент

В общей сложности компания должна выплатить 4,1 млн руб. за нарушение законов РФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы в четверг признал TikTok виновным в совершении административного правонарушения - неудалении запрещенного контента с призывами к участию в несогласованных акциях.

"Организации назначен штраф на сумму 1,5 млн рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Ранее TikTok уже был оштрафован на 2,6 млн рублей за аналогичное правонарушение. Таким образом, в общей сложности, компания должна выплатить за нарушение российского законодательства 4,1 млн рублей.

Компания признана виновной по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, предусмотрена законодательством РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Ранее в четверг стало известно, что Таганский суд также оштрафовал Twitter за то, что соцсеть не удалила запрещенный контент с призывами к участию в несогласованных акциях. Компанию признали виновной в шести административных правонарушениях и обязали выплатить в общей сложности 19 млн рублей.

С начала года мировой суд Москвы оштрафовал на 4 млн рублей компанию Mail.ru за неудаление запрещенной информации принадлежащей ей соцсетью "Одноклассники". Также штрафам на 26 млн рублей подвергся Facebook, на 27,9 млн рублей был оштрафован Twitter, на 9,5 млн рублей Google, на 5 млн рублей - Telegram.

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре, с 11 февраля служба составила административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.