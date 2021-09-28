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Google обжаловал штрафы за неудаление запрещенного контента

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы зарегистрировал апелляционные жалобы Google на три постановления мирового судьи, который 19 августа назначил компании штрафы на общую сумму 6 млн рублей за нарушение российского законодательства.

Суд еще не решил, когда их рассмотрит, сообщили в пресс-службе суда.

19 августа Google получил три штрафа за нарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление владельцем ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена российским законодательством).

Google Таганский суд

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