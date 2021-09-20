ЦИК сообщил о 49,65% у ЕР по партспискам на выборах в Думу

По предварительным данным, в Думу пройдет партия "Новые люди" с 5,33%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" после обработки 90,3% протоколов лидирует на думских выборах, набирая 49,65% голосов, говорится на информационном табло в Центризбиркоме.

КПРФ пока набирает 19,56%, ЛДПР - 7,51%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,38%. Также в Госдуму проходит партия "Новые люди" с 5,33% голосов.

По данным по одномандатным округам после обработки 90,19% протоколов, "Единая Россия" лидирует в 196 округах, КПРФ - в 14, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - в семи, округах, а ЛДПР, "Яблоко", Партия Роста, "Гражданская платформа", "Новые люди" и партия "Родина" - пока набирают по одному месту по одномандатным округам. Также в Госдуму проходит трое самовыдвиженцев.

В Госдуму VIII созыва 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.