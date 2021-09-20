Власти Москвы объяснили задержку с подсчетом результатов онлайн-голосования

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Подведение итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве задержалось из-за высокой активности избирателей в системе; в целом, голосование проходило штатно, заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"При расшифровке у нас получилась достаточно существенная относительно наших ожиданий задержка по времени, связано это с большим количеством транзакций, которые мы обрабатывали", - сказал Костырко в ходе видеоконференции с ЦИК РФ в понедельник.

"Мы в первый раз проходим на этой системе такие масштабные выборы по всем уровням - и федеральные, и субъектовые, и муниципальные, соответственно, большое количество транзакций, большое количество бюллетеней. Поэтому сама расшифровка и подготовка протоколов, которые были отправлены в ГАС "Выборы", у нас заняла гораздо больше времени, чем мы на это рассчитывали", - пояснил он.

По его словам, в целом, голосование все три дня проходило штатно.

"Мы открылись с небольшими проблемами, вызванными большим наплывом желающих проголосовать в первый день, некоторое количество людей, достаточно большое, видели электронную очередь, время ожидания доходило до 15 минут в пиковые периоды", - сообщил Костырко.

Ранее в понедельник зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что проблем с вводом протоколов по электронному голосованию нет, все внесенные данные корректно отражены в результатах.

"Среди введенных протоколов - все протоколы, связанные с дистанционным электронным голосованием, поступившие в систему ГАС "Выборы", корректно отражены в соответствующих территориальных комиссиях, то есть у нас на сегодняшний день проблем с вводом протоколов по дистанционному электронному голосованию нет, они введены, корректным образом отражены в результатах голосования по партиям и по кандидатам", - сказал Булаев на итоговом брифинге в информационном центре ЦИК РФ.

Согласно утвержденному ЦИК РФ порядку, онлайн-голосование проводилось с 08:00 17 сентября до 20:00 по московскому времени 19 сентября. Принять участие в ДЭГ могли жители Москвы и Севастополя, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Кроме того, проголосовать на выборах депутатов Госдумы в формате онлайн могли жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В столице голосование прошло на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах - на платформе, разработанной Центризбиркомом России совместно с Минцифры и "Ростелекомом".