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Хроника последних дней СССР

Венедиктов взял на себя вину за задержку публикации результатов ДЭГ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов взял на себя вину за задержку публикации результатов электронного голсования и извинился за то, что штаб "не до конца продумал технологическую историю".

"Задержка (опубликования данных онлайн-голосования), она связана со мной. Имею некую ответственность. В июле был тест (электронного голосования), там первый раз было переголосование, 10 тысяч всего (воспользовались функцией отложенного решения). И система, считая эти переголосования, задержала выдачу результатов на два часа. И после этого у нас была довольно бурная дискуссия на тему сохранять ли переголосование на голосование в Госдуму" - объяснил он.

По его словам, у людей сейчас нет сомнений в результате голосования, но есть справедливые сомнения в процедуре.

Венедиктов добавил, что ключ шифрования московской системы электронного голосования (ДЭГ) находится в открытом доступе, любой желающий может его взять и расшифровать все транзакции.

Москва Алексей Венедиктов

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