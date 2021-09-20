"Яблоко" отказалось признать прошедшие выборы честными

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Яблоко" не считает прошедшие выборы в Госдуму честными, конкурентными и справедливыми, заявил "Интерфаксу" заместитель председателя партии Иван Большаков. Он добавил, что в партии не признают поражение двух кандидатов, выдвигавшихся в Москве.

"Это были не совсем выборы с учетом того, какое было количество нарушений. Оно было беспрецедентным. Это и вбросы, и огромное число "надомников", и электронное голосование, которое до сих пор не могут обнародовать. Поэтому назвать эти выборы честными, справедливыми и конкурентными мы не можем. Мы не признаем эти выборы свободными", - сказал он.

По его словам, в партии уверены в победе двух своих кандидатов на выборах по одномандатным округам.

"Это Сергей Митрохин в центральном округе и Игорь Николаев в Черемушкинском округе. Они лидировали с большим отрывом от провластных кандидатов, но по итогам электронного голосования они неожиданно проиграли. Это говорит о том, что электронное голосование задумывалось изначально для того, чтобы корректировать результаты так, как это нужно действующей власти", - заявил Большаков.

На вопрос о том, как "Яблоко" планирует продолжать свою работу без государственного финансирования, Большаков ответил, что партия уже научилась "жить без него", за пять лет без государственного финансирования.

Он напомнил, что госфинансирование у партии было только с 2011 по 2016 год.

"Мы 17 лет живем вне стен парламента, научились так жить, поэтому мы никуда не исчезли, мы будем продолжать нашу работу, - отметил зампред "Яблока". - Нам придется как-то поменять некоторые форматы, возможно, оптимизировать наши расходы. Но мы будем продолжать нашу деятельность, и надеемся на перемены в стране".

По итогам обработки 99,84% протоколов, "Яблоко" набрало 1,33% на выборах в Думу при проходном барьере в 5%. Сергей Митрохин, который выдвинулся от партии в одномандатном округе в Москве, сначала лидировал, но после обработки 100% протоколов проиграл самовыдвиженцу Олегу Леонову из так называемого "списка Собянина".

По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой на последних выборов было гораздо меньше нарушений, чем на предыдущих.