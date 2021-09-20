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Хроника последних дней СССР

"Яблоко" отказалось признать прошедшие выборы честными

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Яблоко" не считает прошедшие выборы в Госдуму честными, конкурентными и справедливыми, заявил "Интерфаксу" заместитель председателя партии Иван Большаков. Он добавил, что в партии не признают поражение двух кандидатов, выдвигавшихся в Москве.

"Это были не совсем выборы с учетом того, какое было количество нарушений. Оно было беспрецедентным. Это и вбросы, и огромное число "надомников", и электронное голосование, которое до сих пор не могут обнародовать. Поэтому назвать эти выборы честными, справедливыми и конкурентными мы не можем. Мы не признаем эти выборы свободными", - сказал он.

По его словам, в партии уверены в победе двух своих кандидатов на выборах по одномандатным округам.

"Это Сергей Митрохин в центральном округе и Игорь Николаев в Черемушкинском округе. Они лидировали с большим отрывом от провластных кандидатов, но по итогам электронного голосования они неожиданно проиграли. Это говорит о том, что электронное голосование задумывалось изначально для того, чтобы корректировать результаты так, как это нужно действующей власти", - заявил Большаков.

На вопрос о том, как "Яблоко" планирует продолжать свою работу без государственного финансирования, Большаков ответил, что партия уже научилась "жить без него", за пять лет без государственного финансирования.

Он напомнил, что госфинансирование у партии было только с 2011 по 2016 год.

"Мы 17 лет живем вне стен парламента, научились так жить, поэтому мы никуда не исчезли, мы будем продолжать нашу работу, - отметил зампред "Яблока". - Нам придется как-то поменять некоторые форматы, возможно, оптимизировать наши расходы. Но мы будем продолжать нашу деятельность, и надеемся на перемены в стране".

По итогам обработки 99,84% протоколов, "Яблоко" набрало 1,33% на выборах в Думу при проходном барьере в 5%. Сергей Митрохин, который выдвинулся от партии в одномандатном округе в Москве, сначала лидировал, но после обработки 100% протоколов проиграл самовыдвиженцу Олегу Леонову из так называемого "списка Собянина".

По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой на последних выборов было гораздо меньше нарушений, чем на предыдущих.

Яблоко Иван Большаков Госдума Сергей Митрохин Игорь Николаев Москва Центризбирком

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