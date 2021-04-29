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В ОНК сообщили, что COVID-19 у Абызова не подтвердился

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - У арестованного бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова диагноз COVID-19 не подтвердился, но он жалуется на обострение неврологического заболевания, сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина.

По ее словам, он пожаловался посетившим его членам ОНК, что плохо себя чувствует: температура у него нормальная, но он ощущает слабость и ломоту в мышцах. Он просит, чтобы его принял врач-невролог.

"Абызов сообщил об обострившемся неврологическом заболевании, которое уже давно проявилось у него в СИЗО", - сказала Дружинина.

"Температура и иные показатели в норме, Роспотребнадзор не выявил коронавирусную инфекцию по результатам проведенных тестов", - добавила она.

23 апреля Абызова положили в больницу при "Матросской тишине" с пневмонией и подозрением на коронавирус. 28 апреля он должен был участвовать в заседании Мосгорсуда по видеосвязи, его адвокаты сообщили, что он тяжело болен и попросили перенести заседание. Некоторые СМИ сообщили, что на сеанс связи его доставили на носилках, во ФСИН эти сообщения отвергли.

Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. Экс-министру предъявлено обвинение по нескольким статьям УК, в том числе в организации преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе.

Михаил Абызов Матросская тишина коронавирус ОНК Ольга Дружинина

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