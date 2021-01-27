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Мосгордума лишила мандата осужденного депутата от КПРФ Шереметьева

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Мосгордума лишила депутатского статуса осужденного за мошенничество Олега Шереметьева.

Как передал корреспондент "Интерфакса", депутаты приняли проект постановления "О досрочном прекращении полномочий депутата Московской городской думы Шереметьева".

На заседании докладчик проекта депутат Мосгордумы Александр Семенников сказал, что в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, законодательство никакой другой альтернативы, кроме лишения мандата не предусматривает.

"В Московскую городскую думу поступил, вступивший в силу приговор Замоскворецкого суда Москвы, согласно которому депутат Шереметьев признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. Согласно закону о статусе депутата Московской городской думы полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в законную силу приговора",- сказал Семенников.

Профильная комиссия Мосгордумы также ранее поддержала проект постановления.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в день вступления приговора в законную силу сообщил, что полномочия Шереметьева прекращены досрочно и он фактически уже лишен мандата.

Замоскворецкий суд 22 октября 2020 года приговорил Шереметьева к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и лишением права занимать должности на государственной службе в течение двух лет.

Шереметьев признан виновным в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). По приговору суд взыскал с Шереметьева 2 млн 171 тыс. 579 рублей в бюджет Москвы по иску о возмещении вреда.

Приговор вступил в силу 13 января.

Мосгордума

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