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Хроника последних дней СССР

Кремль рассчитывает на внедрение электронного голосования во всех регионах

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле хотели бы, чтобы электронное голосование как можно скорее распространилось шире по стране, но все будет зависеть от готовности этой системы, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Абсолютно целесообразно эту практику распространять дальше, но насколько широко и к какому сроку, это решение, наверное, должен все-таки принимать Центризбирком и специалисты", - отметил он, комментируя слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она допустила, что онлайн-голосование будут использовать на президентских выборах, если систему удастся отладить.

По словам Пескова, это очень удачная и удобная практика, "и, конечно, ее нужно совершенствовать и распространить максимально".

"Она быстрая, она удобная с точки зрения экономии времени, с точки зрения увеличения явки де-факто, она удобная с точки зрения экономии большого количества государственных средств", - отметил пресс-секретарь президента.

Матвиенко ранее также отметила необходимость отработать технологию дистанционного электронного голосования.

"Поэтому мы сначала запустили (ДЭГ) в семи регионах как пилотных. Сейчас технические специалисты, эксперты, политические партии проанализируют, подведут итоги, выявят, если есть, слабые места. Главное, что беспокоит, - чтобы ни один голос не пропал, была обеспечена тайна голосования и чтобы невозможно было взломать эту систему и каким-либо образом повлиять на результаты голосования", - сказала она.

В сентябре ДЭГ организовали Москва и еще семь регионов. Москва использовала свою платформу, подготовленную ранее по заказу мэрии, остальные регионы - платформу, разработанную Центризбиркомом, Минцифры и "Ростелекомом". Онлайн-голосование в Москве вызвало скандал, поскольку его результаты обработали с задержкой на несколько часов, а у оппозиции возникли подозрения в подтасовках электронных голосов. В результате председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что Москве со временем придется перейти на федеральную платформу ДЭГ, отказавшись от собственной.

Комментируя решение московского штаба по наблюдению за выборами перепроверить онлайн-голосование, Песков в среду сказал, что это только повысит доверие к новой технологии.

Кремль Дмитрий Песков Центризбирком Элла Памфилова Валентина Матвиенко Москва

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