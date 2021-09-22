Одной из причин задержки итогов онлайн-голосования назвали опцию "переголосования"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Подведение итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве задержалось в том числе из-за применения механизма "отложенного голосования", в рамках которого избиратель мог изменить свой голос один раз в три часа в течение суток после первого голосования. Об этом заявил председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Илья Массух.

"Касательно девиаций от обычного процесса голосования, в частности, отложенного голосования, на федеральной системе такой опции не было и не будет. Московская система за счет того, что имеется отдельный закон по эксперименту в Москве, включила эту функцию в стандартную возможность для избирателя на этих выборах. Но как показала практика, одна из причин технической задержки, как заявлялось, это как раз пересчет голосов "двойных избирателей", - сказал Массух на Втором форуме общественных наблюдателей в Общественной палате РФ в среду.

По его словам, опция "переголосования" на столичной платформе – "двоякая с точки зрения тайности голосования".

"Если в федеральной системе абсолютно невозможно узнать, за кого человек проголосовал, единственное, что мы знаем, получил он бюллетень или нет. В московской системе опция переголосования – и сложная для понимания, и очень двоякая с точки зрения тайности голосования. Используются специальные технологии для того, чтобы обеспечить эту тайность, но надо понимать, что когда во второй раз приходите голосовать, ваш первый бюллетень система каким-то образом находит в блокчейне и его исключает из подсчета. Это очень сложно для объяснения даже техническим людям, насколько обеспечена тайность", - отметил глава ТИК ДЭГ.

Массух предложил на следующих выборах создать в Общественной палате РФ техническую группу по онлайн-голосованию. "Я бы попросил на будущие выборы, потому что электронное голосование все равно будет, усилить контроль за наблюдением – это запрос общества, запрос партий на то, чтобы это было прозрачным. Если мы в ОП РФ создадим техническую группу знающих людей, которые сложные процессы смогут объяснить достаточно простым языком, то будет хорошо для следующих выборов", - заключил он.

Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко заявил, что подведение итогов ДЭГ в Москве задержалось из-за высокой активности избирателей в системе.

Онлайн-голосование проводилось с 17 по 19 сентября. Принять участие в ДЭГ могли жители Москвы и Севастополя, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Кроме того, проголосовать на выборах депутатов Госдумы в формате онлайн могли жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В столице голосование прошло на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах – на платформе, разработанной Центризбиркомом России совместно с Минцифры и "Ростелекомом".