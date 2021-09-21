Венедиктов назвал итоги голосования в Москве "трагической ошибкой партий"

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы, заявил руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

В некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции могли набрать больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Вечером 20 сентября КПРФ провела на Пушкинской площади несогласованную акцию против фальсификаций итогов выборов.

"Были партии, которые призывали бойкотировать электронное голосование. КПРФ призывала не участвовать в электронном голосовании, и ее избиратели массово не пошли туда. Это же очевидно, если вы призываете своих верных избирателей, то они и не приходят. Это были и КПРФ и "справороссы". А три другие партии - "Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди" призвали к участию, говорили, что, если вы не можете прийти на участки, придите онлайн. И у них у всех электронных избирателей больше, чем избирателей, пришедших на участки", - сказал Венедиктов "Интерфаксу".

"Я говорил коммунистам: вы совершаете трагическую ошибку. Тот ваш избиратель, который не может по каким-то причинам прийти на участок - он просто не пришел. А куда ему тогда? В онлайн говорят не ходить, в оффлайн не могу. Что делать? Это была стратегическая ошибка КПРФ, в избирательных кампаниях бывают стратегические ошибки", - рассказал он.

Венедиктов напомнил о выборах мэра Москвы в 2018 году, когда Сергей Собянин "набрал 1,5 млн голосов из 2,2 млн, а кандидат от коммунистов - 378 тысяч".

"А в этом году "список Собянина" собрал 1,4 млн голосов из 3,9 млн. Надо же сравнивать и честными быть. КПРФ собрала в 2018 году 378 тысяч, а сейчас она собрала 869 тысяч. Больше чем в два раза. И никуда эти голоса не украли. Вот они - каждый голос есть", - сказал Венедиктов.

Он категорически отверг обвинения партий и экспертов в том, что к московской системе блокчейн, применявшейся при электронном голосовании в столице, не было доступа у внешних наблюдателей.

"Абсолютная ложь или некомпетентность. Допуск наблюдателей был, пока шло голосование. После окончания голосования, когда был собран ключ для расшифровки, он был выложен в открытый доступ в интернете. И каждый человек с 21 часа - любой: вы, я, президент Байден - могут взять этот ключ и расшифровать все 2 млн бюллетеней и сверить результаты. И на это потребуется час-полтора. То есть, мы каждого человека сделали наблюдателем", - сообщил Венедиктов.

Он заверил, что доступ есть и ко всем транзакциям, которые проходили во время голосования.

"Невозможно подменить транзакцию другой. Они там зашифрованы. Impossible. 2 млн транзакций отпечатаны в режиме реального времени. Расшифровывайте и считайте", - подчеркнул Венедиктов.

По его словам, технологии, которые были применены при московском электронном голосовании, "гораздо стабильнее и прозрачнее, чем голосование бюллетенями".

"Как начальник штаба я знаю, что основные жалобы нам шли по голосованию бюллетенями, а не на электронное. Если спросить у меня, что вызывало у меня больше проблем с честностью и транспарентностью, то это те 2 миллиона, которые голосовали бумажно, а не те 2 млн, которые голосовали электронно. Я имею в виду не людей, конечно, а процедуру", - заметил Венедиктов.

"Я не сомневаюсь в том, что все голосования, которые были сделаны, лежат сейчас в блокчейне. Я не сомневаюсь в том, что любой человек может их сейчас проверить, воспользовавшись ключом и потратив на это время. Я напомню, что такая же история была с КОИБами. Когда несколько лет назад поставили под сомнение голосование в КОИБах, мы открыли их и пересчитали. 997 тысяч бюллетеней пересчитали - разошлось на один. Ну и тут можно, пожалуйста, пересчитывайте. Никто не проверяет - все только разговаривают: верим - не верим. Если говорить, что это вопрос веры, то это к отцу Тихону или к патриарху Кириллу, а не ко мне точно", - заключил он.

Перед началом электронного голосования ключ шифрования системы разделили на семь частей и отдали хранителям. После завершения голосования, как сказал глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, ключ был выложен в открытый доступ, и любой человек с навыками программиста может зайти в систему и расшифровать всю статистику реального голосования за три дня. Он отрицал, что у оператора системы могла быть возможность в нее вмешаться и исказить результаты.