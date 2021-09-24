Двое "парашютистов" арестованы в Москве за прыжок с жилого дома

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы признал виновными в административном правонарушении двоих мужчин, прыгнувших с парашютом с многоэтажного жилого дома.

"Свитневу Л.И. и Дербеневу Д.А., совершившим прыжок с парашютом с 48 этажа многоэтажного жилого дома, назначено наказание в виде административного ареста на срок 11 суток", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

"Парашютисты" признаны виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ.

По данным московского главка МВД РФ, пятеро правонарушителей на личном автомобиле одного из них проехали на закрытый подземный паркинг дома на Ленинском проспекте, поднялись на лифте на 48 этаж и спрыгнули оттуда с парашютом. Приземлившись на газон, они собрали снаряжение и скрылись.

Полицейские разыскали нарушителей - 35-летнего москвича и 33-летнего приезжего. В отношении граждан были составлены протоколы об административном правонарушении, сказали в полиции.