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Хроника последних дней СССР

Московская акция КПРФ завершилась без задержаний

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - На Пушкинской площади в Москве в субботу завершилась несанкционированная акция КПРФ, созванная из-за несогласия партии с итогами выборов в Госдуму.

Все представители КПРФ покинули мероприятие, которое продлилось чуть больше часа.

По данным пресс-службы московской полиции, в акции участвовали 400 человек, включая представителей СМИ.

Лидер партии Геннадий Зюганов на мероприятии не появился.

Во время акции полицейские через громкоговорители просили собравшихся соблюдать социальную дистанцию, а также предупреждали о незаконности мероприятия и ответственности за участие в ней.

По окончании акции на площади остались люди пообщаться между собой, полиция не принимает мер к их задержанию. Доступ граждан на площадь осуществляется в обычном режиме, выходы и входы в метро открыты.

Москва КПРФ

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