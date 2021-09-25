Полиция насчитала около 400 человек на акции КПРФ в Москве

По ее данным, в их число вошли и журналисты с блогерами

Несанкционированная акция КПРФ на Пушкинской площади в Москве Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Около четырехсот человек приняли участие в несанкционированной акции КПРФ, которая прошла в связи с несогласием партии с итогами выборов в Госдуму, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Сегодня в 14:00 на Пушкинской площади Москвы Московским городским комитетом КПРФ организовано проведение несогласованного публичного мероприятия, участие в котором приняли 400 человек вместе с представителями различных средств массовой информации и блогосферы", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что московское отделение КПРФ подало в мэрию заявку на проведение 25 сентября в центре города мероприятия на пять тысяч участников. Поводом для проведения мероприятия стало несогласие КПРФ с итогами выборов депутатов Государственной думы. Московское мероприятие в партии называют "встречей с депутатами".

В столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции накануне предупредили о незаконности акции КПРФ в связи с эпидемиологической обстановкой и предложили отказаться от ее проведения. Кроме того, в департаменте заявили, что проведение мероприятия в формате встречи депутатов с избирателями также не является законным.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", акция проходит спокойно, без задержаний.

Перед ее началом на Пушкинской площади были усилены меры безопасности.