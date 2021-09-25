Удальцов получил 10 суток ареста за организацию несогласованной акции

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы признал виновным оппозиционера и координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова в организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении, ему назначено наказание в виде десяти суток административного ареста.

"Суд арестовал меня на 10 суток за организацию несогласованной акции на Пушкинской площади 25 сентября, хотя я анонсировал в социальных сетях законную встречу с депутатами", - сообщил он в субботу "Интерфаксу", заявив о намерении обжаловать решение суда.

Как заявил оппозиционер, " в знак протеста я объявляю голодовку".

Накануне Удальцов сообщил о задержании сотрудниками полиции. На него оформили протокол по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Московская полиция заранее предупредила граждан об ответственности за распространение призывов к участию в несанкционированных акциях 25 сентября в столице.