В мэрии сочли, что говорить об ужесточении COVID-ограничений в Москве пока рано

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Медицина готова к произошедшему росту заболеваемости COVID-19, о введении дополнительных ограничений говорить рано, сказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Преждевременно об этом говорить. Будем наблюдать. Пока рост есть и колеблется в пределах 2,5-3,5 тысяч. Медицина к этому всплеску готова", - сказал Немерюк в среду в эфире радио "Эхо Москвы".

Он добавил, что проверки масочного режима на предприятиях города будут продолжаться. По слова Немерюка, ношение масок - "обязательная процедура, предусмотренная медиками и закрепленная в указе мэра".

"Мы начали более жестко подходить в отношении тех предприятий, которые такие нарушения (отсутствие масок) допускают. Их будут как штрафовать, так и, вероятно, по решению суда, приостанавливать их деятельность. Это касается не только торговых центров, но и других предприятий торговли, разных магазинов, в том числе ресторанов и кафе", - подчеркнул Немерюк.

Он также отметил, что при принятии мер по прекращению деятельности какого-либо предприятия будет учитываться суточный рост заболевших и госпитализированных.