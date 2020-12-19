Президент Чили пожаловался сам на себя и получил штраф за отсутствие маски

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент Чили Себастьян Пиньера получил штраф в размере 2,5 млн песо (около $3,5 тыс.) за нарушение масочного режима в общественном месте. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона Вальпараисо в своем твиттере, отмечая, что глава государства сам заявил о нарушении.

Ранее большой резонанс в стране вызвало появление в сети кадра, на котором президент Чили позирует для селфи рядом с незнакомой девушкой на пляже без маски.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Чили зарегистрированы 581 135 случаев заражения коронавирусом. Умер 16 051 пациент.