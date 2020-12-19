Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:54Заразились
на 19.12В России 2 819 429+28 209В мире 75 672 814+720 593

Президент Чили пожаловался сам на себя и получил штраф за отсутствие маски

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент Чили Себастьян Пиньера получил штраф в размере 2,5 млн песо (около $3,5 тыс.) за нарушение масочного режима в общественном месте. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона Вальпараисо в своем твиттере, отмечая, что глава государства сам заявил о нарушении.

Ранее большой резонанс в стране вызвало появление в сети кадра, на котором президент Чили позирует для селфи рядом с незнакомой девушкой на пляже без маски.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Чили зарегистрированы 581 135 случаев заражения коронавирусом. Умер 16 051 пациент.

Чили

Новости
Пандемия коронавируса

Итальянцы отметят Новый год и Рождество на карантине

Итальянцы отметят Новый год и Рождество на карантине

Что случилось этой ночью: суббота, 19 декабря

Администрация Трампа решила закрыть последние два генконсульства США в РФ

Администрация Трампа решила закрыть последние два генконсульства США в РФ
Пандемия коронавируса

Вторая вакцина от коронавируса одобрена для использования в США

Резервы воздуха на МКС оказались на исходе из-за утечки

Резервы воздуха на МКС оказались на исходе из-за утечки
Пандемия коронавируса

В ЮАР обнаружили новую разновидность коронавируса

В ЮАР обнаружили новую разновидность коронавируса

США внесли в черный список компании из РФ "Космос Комплект" и "Совтест Комп"

Макрон рассказал о сухом кашле и утомляемости на фоне COVID-19

Макрон рассказал о сухом кашле и утомляемости на фоне COVID-19

Разлив нефти у берегов Маврикия произошел по вине экипажа

Разлив нефти у берегов Маврикия произошел по вине экипажа

Германия заявила о готовности производить российскую вакцину от COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');