Мосгорсуд изменил приговор Любови Соболь по "санитарному делу"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд ужесточил приговор Любови Соболь - соратнице Алексея Навального, осужденной к полутора годам ограничения свободы по делу о нарушении санэпидправил на несогласованной акции протеста 23 января в столице (так называемое санитарное дело).

"Мосгорсуд незначительно изменил приговор Любови Соболь. Если раньше о ее выездах за пределы московского региона она должна была уведомлять контролирующий орган, то теперь ей нужно получать на это разрешение. В остальной части приговор оставлен без изменений", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин, защищающий Соболь.

Преображенский суд Москвы 3 августа 2021 назначил Соболь полтора года ограничения свободы, признав ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Согласно приговору, на Соболь были возложены следующие ограничения: не выходить из дома в период с 22:00 до 6:00, не менять постоянного места жительства без уведомления, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не выезжать за пределы Москвы и области без уведомления специализированного органа.

С приговором не согласилась как защита Соболь, настаивавшая на незаконности ее преследования и оправдательном приговоре, так и гособвинение, попросившее ужесточить назначенные ей ограничения, сузив разрешенную ей область перемещения до территории Москвы.

В уголовном деле идет речь о событиях, связанных с не согласованной властями акцией протеста в Москве 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

После мероприятия правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По нему были задержаны несколько соратников и сторонников оппозиционера, а также его брат.

Сама Соболь в настоящее время находится за границей. Об ее отъезде из России в Стамбул в августе "Интерфаксу" сообщил осведомленный источник.

В апреле 2021 года Соболь была осуждена по другому делу - о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Мировой суд назначил оппозиционерке год исправительных работ условно.