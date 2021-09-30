Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мосгорсуд изменил приговор Любови Соболь по "санитарному делу"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд ужесточил приговор Любови Соболь - соратнице Алексея Навального, осужденной к полутора годам ограничения свободы по делу о нарушении санэпидправил на несогласованной акции протеста 23 января в столице (так называемое санитарное дело).

"Мосгорсуд незначительно изменил приговор Любови Соболь. Если раньше о ее выездах за пределы московского региона она должна была уведомлять контролирующий орган, то теперь ей нужно получать на это разрешение. В остальной части приговор оставлен без изменений", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин, защищающий Соболь.

Преображенский суд Москвы 3 августа 2021 назначил Соболь полтора года ограничения свободы, признав ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Согласно приговору, на Соболь были возложены следующие ограничения: не выходить из дома в период с 22:00 до 6:00, не менять постоянного места жительства без уведомления, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не выезжать за пределы Москвы и области без уведомления специализированного органа.

С приговором не согласилась как защита Соболь, настаивавшая на незаконности ее преследования и оправдательном приговоре, так и гособвинение, попросившее ужесточить назначенные ей ограничения, сузив разрешенную ей область перемещения до территории Москвы.

В уголовном деле идет речь о событиях, связанных с не согласованной властями акцией протеста в Москве 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

После мероприятия правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По нему были задержаны несколько соратников и сторонников оппозиционера, а также его брат.

Сама Соболь в настоящее время находится за границей. Об ее отъезде из России в Стамбул в августе "Интерфаксу" сообщил осведомленный источник.

В апреле 2021 года Соболь была осуждена по другому делу - о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Мировой суд назначил оппозиционерке год исправительных работ условно.

Любовь Соболь Мосгорсуд Владимир Воронин Москва Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

Синоптики пообещали, что солнце вернется в столичный регион в выходные

Синоптики пообещали, что солнце вернется в столичный регион в выходные

Отец старшеклассницы задержан за стрельбу из "травмата" в московской школе

Аномально высокое атмосферное давление держится в Москве второй день подряд

Аномально высокое атмосферное давление держится в Москве второй день подряд
Пандемия коронавируса

С октября москвичам с ОРВИ придется сдавать тест на антиген к COVID-19

С октября москвичам с ОРВИ придется сдавать тест на антиген к COVID-19

Мосгордума поддержала введение Дня московского народного ополчения

Пандемия коронавируса

В московском транспорте усилили проверки масочного режима

В московском транспорте усилили проверки масочного режима

Суточная заболеваемость COVID в Москве вновь выросла

Несколько тонн незаконно добытого осетра и икры изъято в Москве

Пандемия коронавируса

Московский ТЦ "Гагаринский" пригрозили закрыть за посетителей без масок

Лиса пробралась на территорию Сретенского монастыря в Москве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });