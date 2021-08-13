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Защита обжаловала приговор Любови Соболь по "санитарному делу"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Защита политика Любови Соболь подала апелляцию на ее приговор по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Владимир Воронин.

"Думаю, что заседание в Мосгорсуде состоится в середине сентября", - предположил он.

По его словам, защита просит отменить приговор и оправдать Соболь.

3 августа Преображенский суд приговорил Соболь к полутора годам ограничения свободы. Он признал ее виновной по ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей) .

В суде Соболь и ее адвокат настаивали на необоснованности и несостоятельности доводов обвинения.

Изначально по "санитарному делу" проходили десять человек. Кроме Соболь, это другие соратники Алексея Навального, брат Навального Олег, московские муниципальные депутаты, участница Pussy Riot Мария Алехина.

Акции 23 января прошли в поддержку Навального, который был арестован сразу по возвращении в Москву с лечения в Германии. Перед и после этого дня было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК), хулиганстве (ст. 213 УК).

Любовь Соболь Владимир Воронин Мосгорсуд Преображенский суд Алексей Навальный

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