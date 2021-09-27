Росгидромет пообещал зиму 2021-22 гг. на большей части РФ в пределах нормы

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Росгидромет прогнозирует зиму 2021/22 годов на большей части России в пределах нормы, на севере Урала, Сибири, Якутии - теплее средних значений, сообщила пресс-служба Минприроды России.

Росгидромет подготовил вероятностный прогноз температурного режима в России на отопительный период (октябрь-март) 2021/2022 годов.

Как говорится в пресс-релизе, анализ климатических данных и прогностических разработок научно-исследовательских учреждений Росгидромета, выполненный в Гидрометцентре России, "позволяет с вероятностью 67-69% сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений, на остальной территории России - около нормы". "В отдельные месяцы средние значения температуры в южной половине Азиатской территории страны предполагаются ниже средних многолетних значений", - отмечается в сообщении.

Оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 20 лет колебалась в пределах 58-81%.

Фактически в России в сентябре средняя температура воздуха по стране на 2,5 градуса ниже, чем год назад (данные Системного оператора ЕЭС России). Этот тренд прослеживается и в Европе, но пока с меньшей интенсивностью - в нынешнем сентябре там лишь на один градус холоднее. В России в этом году отопительный сезон начался раньше обычного.