В Москве на Третьем транспортном кольце столкнулись шесть автомобилей

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Шесть машин столкнулись на Третьем транспортном кольце (ТТК) возле Звенигородского шоссе, сообщает столичный департамент транспорта во вторник.

"На внешней стороне ТТК (после пересечения со Звенигородским шоссе) столкнулось 6 автомобилей. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что движение свободно по одной полосе из четырех.

Позднее столичный Дептранс сообщил, что движение на ТТК восстановлено после аварии.