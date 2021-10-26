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Участок московского метро от "Хорошевской" до "Мневников" закроют на три дня

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро между станциями "Хорошевская" и "Мневники" закроют с 29 по 31 октября, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"С 29 по 31 октября временно закроем для пассажиров участок БКЛ от "Хорошевской" до "Мнёвников". Это нужно, чтобы провести работы по присоединению новых станций Большой кольцевой к сети метро", - говорится в сообщении.

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В нем уточняется, что в это время поезда по БКЛ будут ходить между станциями "Савеловская" и "Деловой центр".

Вдоль закрытого участка запустят компенсационные автобусы: от "Хорошевской" до "Народного ополчения" и от "Хорошевской" до "Мневников".

В ходе работ по присоединению новых станций специалисты подключат системы автоматики и телемеханики движения поездов, а также проверят работоспособность и надежность инженерных систем.

Закрытие этого участка метро приходится на период нерабочих дней в Москве, которые начнутся 28 октября и завершатся 7 ноября.

Москва метро

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