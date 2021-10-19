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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

С конца лета в Москве в 3 раза выросло число ежедневных COVID-госпитализаций

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Число выявляемых случаев коронавируса в Москве по сравнению с августом выросло в 4 раза - до 42 тыс. в неделю, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Он также сообщил, что "с каждым днем растет и количество людей, госпитализированных в стационары с тяжелой формой заболевания". "Если в конце лета мы госпитализировали 400-500 человек в день, то в последнее время - 1200-1500 человек ежедневно. В 2 раза выросло и число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии", - написал Собянин.

Мэр отметил, что между текущим и 2020 годом есть принципиальная разница. Благодаря массовой вакцинации создана прослойка людей, защищенных от ковида.

"Первый компонент вакцины получили 5 млн москвичей. В основном это люди среднего возраста", - уточнил он.

Собянин отметил, что "городская система здравоохранения адаптировалась к работе в условиях пандемии и в состоянии оперативно наращивать мощности коронавирусных госпиталей, не снижая объемы экстренной и плановой помощи".

Он также сообщил, что пожилые москвичи составляют 60% пациентов COVID-госпиталей в столице, в числе умирающих от заболевания эта категория жителей достигает 86%. Собянин отметил, что среди подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких пациентов с коронавирусом в Москве доля пожилых - 80%. Большинство из них не сделали прививку, добавил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что в связи с ростом заболеваемости столичные работодатели должны с 25 октября по 25 февраля 2022 года перевести не менее 30% своих сотрудников, включая граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями, на удаленную работу. С 25 октября по 25 февраля вводится домашний режим для невакцинированных пожилых граждан и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Число выявляемых случаев коронавируса в Москве по сравнению с августом выросло в 4 раза. На фото: дезинфекция Ленинградского вокзала.
Хроника 09 января 2020 года – 19 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин коронавирус

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