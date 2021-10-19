Московским работодателям пригрозили ответственностью за нарушение требований удаленки

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Работодателей, которые не исполнили требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на удаленный формат работы, будут привлекать к административной ответственности, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

Как следует из указa, опубликованного на сайте мэрии, столичные работодатели должны с 25 октября по 25 февраля 2022 года перевести не менее 30% своих сотрудников, включая граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями, на удаленную работу.

Исключение для пожилых и имеющих хронические заболевания могут быть сделаны, только если их присутствие на рабочем месте является критически важным для работы организации. Также рекомендации не распространяются на граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию или получили вакцину.

При этом работодатели должны еженедельно предоставлять в электронном виде данные о сотрудниках, не подлежащих переводу на удаленный режим работы, и тех, присутствие которых необходимо для работы предприятия. Об изменениях в этих списках работодатели должны информировать мэрию в день принятия соответствующего решения.