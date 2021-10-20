Вице-мэр Москвы заявил, что посещаемость ТЦ может не восстановиться до докризисной

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Москве за время пандемии COVID-19 посещаемость торговых центров упала на 20% и может уже не восстановиться, сообщил в интервью "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

"Посещаемость торговых центров не восстановилась - и, видимо, уже не восстановится - до докризисных показателей. Сегодня она на 20% ниже значений 2019 года", - сказал Ефимов.

Он добавил, что при этом выручка предприятий непродовольственной торговли в Москве растет. Большое количество потребителей перешли в онлайн-сегмент, за счет этого развиваются сервисы по доставке товаров.