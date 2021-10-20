Заммэра Москвы: до конца года ситуация в столичной экономике останется стабильной

Владимир Ефимов рассказал, как пандемия сказалась на рынке труда в столице и готов ли город к новым ограничениям

Заммэра Москвы: до конца года ситуация в столичной экономике останется стабильной Фото: Пресс-служба

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - По сообщениям столичных властей, экономика Москвы в целом восстановилась после кризиса, связанного с пандемией COVID-19 и последовавшими ограничениями. Но как на нее может повлиять осенняя волна заболевания?

Этот вопрос, а также тарифное регулирование, столичный бюджет на 2022 год и применение механизма заимствований обсудил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов с корреспондентом "Интерфакса" Дарьей Баракиной.

- Давайте поговорим на самую актуальную на сегодня тему – коронавирус. Как пандемия COVID-19 изменила рынок труда в Москве?

- Пандемия уже привела к тому, что в ряде отраслей выросла потребность в работниках. Речь идет, например, о сфере IT, медицине и доставке товаров.

Востребованность новых кадров в IT связана с ускоренной цифровизацией всех сфер жизни, которая получила мощный стимул в прошлом году и продолжается сегодня.

Все больше медиков требуется сфере здравоохранения по понятным причинам: нагрузка на больницы и поликлиники возросла.

Наконец, развитие сервисов по доставке товаров связано со стремительным переходом потребителей в онлайн-сегмент. За счет этого выручка предприятий непродовольственной торговли в Москве растет, при этом посещаемость торговых центров не восстановилась – и, видимо, уже не восстановится – до докризисных показателей. Сегодня она на 20% ниже значений 2019 года.

- Сказался ли на уровне безработицы ввод в Москве летом 2021 года обязательной вакцинации против COVID-19 60% сотрудников так называемых контактных сфер?

- На рынке труда это требование существенно не сказалось, если не считать настороженности некоторой части сотрудников в начале кампании по вакцинации.

Мы видим, что абсолютное большинство людей, работающих в "контактных" сферах, согласилось с необходимостью прививок, понимая, что такой шаг сегодня необходим для защиты и собственного здоровья, и благополучия своих близких.

- Весной вы выразили надежду на восстановительный рост экономики в 2021 году. Изменился ли этот прогноз с учетом последовавших летом и осенью волн пандемии?

- Не изменился. По всем макропоказателям мы либо вернулись к уровню докризисного 2019 года, либо превзошли его.

Например, безработица в Москве практически снизилась до значений двухлетней давности. Сегодня она составляет 0,5% – это, с точки зрения экономики, так называемый естественный уровень безработицы, то есть минимально возможный.

Объем инвестиций вырос на 20% относительно 2020 года. Рост более 20% видим и в промышленности. За восемь месяцев этого года объемы промышленного производства увеличились уже на 25,1%, при этом год назад этот показатель составлял чуть более 16%.

Хорошо себя чувствует строительная отрасль: за три квартала 2021 года в Москве ввели в строй более 10 млн кв.м. недвижимости и досрочно выполнили годовой план. Физические объемы строительства выросли на 20%.

Важно, что правительство Москвы не сокращает программу развития – мы в полном объеме выполняем инвестиционные обязательства, взятые на себя городом, это касается и развития транспортной системы города, и строительства социальных объектов.

Восстановление экономики города сказывается на доходах бюджета: растут налоги на прибыль, на доходы физических лиц.

- Насколько новые COVID-ограничения отразятся на состоянии экономики Москвы?

- Думаю, что до конца года ситуация в экономике останется стабильной.

Пока городу удается избегать существенных ограничений в сфере экономики благодаря тому, что столичная система здравоохранения адаптировалась к работе в условиях пандемии: в Москве сформирован резервный фонд коек для пациентов с коронавирусом, идет активная кампания по вакцинации против COVID-19.

Сейчас введено требование о переводе на дистанционную работу не менее 30% сотрудников, а также объявлен домашний режим для москвичей, которые находятся в зоне повышенного риска – пожилых и страдающих хроническими болезнями. При этом мы видим, что предприятия столицы адаптировались к частично удаленному режиму, а многие компании уже перешли на гибридный формат.

- Какие механизмы сегодня применяют московские власти для повышения эффективности тарифного регулирования?

- Первый механизм – долгосрочные тарифы и регуляторные соглашения. Долгосрочные тарифы позволяют сделать работу регулируемых организаций прогнозируемой, реализовывать инвестиционные программы – а значит, развивать городскую инфраструктуру.

К сожалению, пока не во всех отраслях можно подписывать такие документы, но надеемся, что рано или поздно Федеральная антимонопольная служба расширит эту область.

Второй механизм – цифровизация. Она позволяет принимать тарифы быстрее, проще и прозрачнее.

- Существует тезис о выгодности частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство. В Москве хорошо знакомы с возможностями государственно-частного партнерства (ГЧП). Считаете ли вы его перспективным именно для сферы ЖКХ?

- В Москве уже запущен первый ГЧП-проект в сфере ЖКХ – строительство завода по сушке илового осадка. Ожидается примерно 27 млрд руб. инвестиций.

Другими словами, использование этого механизма позволит нам привлечь вложения, которые сопоставимы с полугодовой выручкой всей городской системы водоснабжения и водоотведения. Без привлечения частного инвестора сделать это мы бы не смогли.

Сегодня мы рассматриваем возможность реализации еще одного проекта в этой сфере. Речь идет об извлечении из сточных вод азота и фосфора для переработки их в удобрения. Инвестор вышел с инициативой, в ближайшее время определимся с концессией.

- Москва в этом году проявила себя как активный заемщик средств. В связи с этим есть ли планы по восстановлению Москомзайма?

- Нет, таких планов у нас нет, поскольку на базе столичных департаментов финансов и экономики создана вся необходимая инфраструктура.

В этом году мы разместили заем всего на 115 млрд руб. Это была своего рода страховка, поскольку из-за угрозы COVID-ограничений точно спрогнозировать бюджетные доходы не представлялось возможным.

В бюджете следующего, 2022 года мы также предусмотрели возможность заимствования средств – в объеме до 300 млрд руб. Станем ли прибегать к ней – вопрос открытый, будем ориентироваться на актуальную ситуацию в экономике.

Отмечу, что доходная часть бюджета 2022 года сформирована в консервативном варианте из-за возможности COVID-ограничений и турбулентности мировой экономики. Так что будем следить за развитием ситуации.

- Это временные меры из-за пандемии?

- Я бы не стал их так называть. Заимствования – это нормальная практика, которая позволяет быстрее реализовать инфраструктурные проекты, дорожающие из-за инфляции с течением времени.

Так как Москва – сверхнадежный заемщик, мы можем размещать наши бумаги на выгодных условиях. Поэтому нам стратегически дешевле занять и реализовать проект сегодня, чем переносить его сроки на завтра. Стоимость строительных проектов растет так быстро, что выгоднее занимать деньги и вкладывать их в реализацию, а не делать это медленнее, но на собственные средства.

Есть и дополнительный плюс подобной политики: при быстрой реализации инфраструктурных проектов происходит оперативный запуск смежных отраслей, которые тоже приносят доходы в бюджет. Например, после открытия новой станции метро вся прилегающая территория получает импульс развития: появляются новые предприятия, где работают люди, строится недвижимость, а значит, растут и налоги.

То есть заимствования – полезный инструмент, к которому мы будем прибегать в случае необходимости быстро реализовать тот или иной инфраструктурный проект.