Владельцы ТЦ Москвы предложили профинансировать работу "COVID-патрульных"

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Владельцы торговых центров Москвы предложили властям города профинансировать организацию так называемых COVID-патрулей, которые будут следить за соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

"Одно из предложений (...) было также, что крупнейшие (торговые - ИФ) центры готовы финансировать дополнительные патрули полиции или Росгвардии за свой счет, чтобы они вели предупредительную и профилактическую работу", - сказал Шакиров в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в среду.

Шакиров добавил, что такие патрули будут отслеживать соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

По словам главы Союза, в торговых центрах активизировали работу по отслеживанию ношения масок, в том числе с помощью видеокамер, установленных на входе в заведения.

На сегодняшний день к системе видеонаблюдения подключено около 300 торговых центров Москвы, то есть примерно половина.