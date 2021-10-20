Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Владельцы ТЦ Москвы предложили профинансировать работу "COVID-патрульных"

Владельцы ТЦ Москвы предложили профинансировать работу "COVID-патрульных"
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Владельцы торговых центров Москвы предложили властям города профинансировать организацию так называемых COVID-патрулей, которые будут следить за соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

"Одно из предложений (...) было также, что крупнейшие (торговые - ИФ) центры готовы финансировать дополнительные патрули полиции или Росгвардии за свой счет, чтобы они вели предупредительную и профилактическую работу", - сказал Шакиров в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в среду.

Шакиров добавил, что такие патрули будут отслеживать соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

По словам главы Союза, в торговых центрах активизировали работу по отслеживанию ношения масок, в том числе с помощью видеокамер, установленных на входе в заведения.

На сегодняшний день к системе видеонаблюдения подключено около 300 торговых центров Москвы, то есть примерно половина.

Хроника коронавируса. Октябрь.

16
Число выявляемых случаев коронавируса в Москве по сравнению с августом выросло в 4 раза. На фото: дезинфекция Ленинградского вокзала.18 октября. В Брюсселе перед штаб-квартирой Pfizer прошла акция протеста против ковид-паспортов.15 октября. Филиппины ослабили часть ограничений, введенных из-за пандемии, после снижения случаев заражения в стране.14 октября. Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19.13 октября. Вакцинация студентов против коронавируса в индийском Бангалоре.12 октября. Япония начала постепенно ослаблять меры по борьбе с COVID-19, чтобы помочь экономике, пострадавшей от пандемии.11 октября. Правительство Южной Кореи намерено разработать план действий по постепенному возвращению жителей страны к нормальной жизни в условиях пандемии. На фото: посетители в дворцовом комплексе Кенбоккун в Сеуле.8 октября. В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.7 октября. В словенской Любляне прошла акция против мер по борьбе с коронавирусом.6 октября. В настоящее время 75% населения Китая вакцинировано.5 октября. За сутки в Таиланде было зарегистрировано 9,866 новых случаев COVID-19 и еще 92 случая смерти пациентов. На фото: Вегетарианский фестиваль в Бангкоке.4 октября. Школы мексиканского Акапулько вновь открылись для учащихся.4 октября. Мельбурн стал городом с самым затяжным локдауном в мире. Австралийский город побил рекорд 245-дневного карантина в Буэнос-Айресе.3 октября. В Индии частично открылись школы после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19.2 октября. Число погибших от COVID-19 в США превысило 700 000 - это больше населения Бостона. На фото: арт-инсталляция, посвященная жертвам COVID-19, в Вашингтоне.1 октября. Многие жители Венесуэлы с весны ожидают второго компонента вакцины Sputnik V. На фото: 88-летняя Эсперита Гарсия, страдающая COVID-19, сидит в доме своей дочери в Каракасе.
Число выявляемых случаев коронавируса в Москве по сравнению с августом выросло в 4 раза. На фото: дезинфекция Ленинградского вокзала.
Хроника 09 января 2020 года – 20 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID в Москве выросла более чем в 2,5 раза с начала сентября

Мокрый снег с дождем ожидается в Москве

Мокрый снег с дождем ожидается в Москве

В Москве общественный транспорт станет бесплатным для обоих многодетных родителей

В Москве общественный транспорт станет бесплатным для обоих многодетных родителей

Адвокат сообщил о госпитализации находящегося под домашним арестом ректора "Шанинки"

Пандемия коронавируса

В театрах Москвы заявили об отсутствии планов по введению системы QR-кодов

В театрах Москвы заявили об отсутствии планов по введению системы QR-кодов
Пандемия коронавируса

Московским работодателям пригрозили ответственностью за нарушение требований удаленки

Московским работодателям пригрозили ответственностью за нарушение требований удаленки
Пандемия коронавируса

С конца лета в Москве в 3 раза выросло число ежедневных COVID-госпитализаций

Пандемия коронавируса

Власти Москвы повысили планку обязательной вакцинации в сфере услуг

Власти Москвы вновь обязали перевести 30% сотрудников на удаленку

Власти Москвы вновь обязали перевести 30% сотрудников на удаленку

В мэрию Москвы подана заявка о проведении 4 ноября "Русского марша"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });