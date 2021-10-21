Адвокат сообщил, что ректору "Шанинки" Зуеву проводят операцию на сердце

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Врачи приняли решение о необходимости проведения операции ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву, который был госпитализирован накануне в одну из столичных больниц.

"Сегодня примерно в 13:00 я спросил у его супруги, как Сергей себя чувствует, она мне написала, что ему в настоящее время проводят операцию на сердце", - сказал "Интерфаксу" его адвокат Сергей Севрук.

Он уточнил, что Зуев давно страдает хроническими сердечными болезнями, а также гипертонией. За последнее время он уже перенес несколько операций.

Накануне адвокат сообщил, что Зуев доставлен на скорой помощи в одну из московских больниц.

Зуев был задержан 12 октября в рамках расследования дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ, в хищении 21 млн рублей. Вину он не признает и заявляет, что ни с кем в сговор не вступал.

По версии следствия, совместно с соучастниками Зуев похитил денежные средства, принадлежащие ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". Речь идет о средствах, предназначенных для федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".

13 октября Тверской суд Москвы отказал МВД в удовлетворении ходатайства об аресте Зуева и отправил ректора под домашний арест. Прокуратура Москвы опротестовала это решение.