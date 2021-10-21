Часть вузов Москвы перейдут на "дистанционку" в период нерабочих дней

Ряд вузов отправят студентов на каникулы на это время

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Расположенные в Москве российские вузы в период нерабочих дней не будут проводить занятия, сделав упор на онлайн-консультации, или же отправят студентов на каникулы.

Так, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова в период с 28 октября по 7 ноября, дни, которые по решению мэра объявлены в столице нерабочими, перейдет на дистанционную работу со студентами, следует из приказа ректора Виктора Садовничего, сообщили "Интерфаксу" в вузе.

Кроме того, сотрудники вуза старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями будут переведены на удаленную работу. Дни с 28 октября по 7 ноября объявлены в вузе нерабочими, к работе могут привлекаться только те сотрудники, чье присутствие критически необходимо для функционирования МГУ.

Московский государственный технический университет им. Баумана будет закрыт с 28 октября по 7 ноября, эти дни будут нерабочими, следует из приказа ректора, размещенного на сайте вуза.

Вместе с тем, преподавателям "разрешено проводить консультации в дистанционном формате для защиты домашних заданий, рефератов, руководства курсовыми проектами и курсовыми работами, а также руководства научно-исследовательскими и выпускными квалификационными работами". При этом "основные пары по расписанию проводиться не будут", говорится в приказе.

В Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) сообщили "Интерфаксу", что уже с понедельника, 25 октября, переводят все взаимодействие со студентами в дистанционный формат.

"С 25 октября по 7 ноября учебный процесс для студентов Академии, получающих высшее образование, будет организован полностью в дистанционном формате. Решение было принято, исходя из развития эпидемиологической ситуации и в соответствии с рекомендациями и постановлениями органов власти", - отметили в вузе.

Руководители и представители столичных вузов, подведомственных Минкультуры РФ, сообщили "Интерфаксу", что во время нерабочих дней не будут проводить занятия.

"Мы будем выполнять указ главы государства и указ мэра, поэтому у нас будут удлиненные выходные, другого варианта у нас нет", - сообщил агентству ректор Высшего театрального училища (института) имени М.С. Щепкина Борис Любимов. Он уточнил, что до введения нерабочих дней вуз продолжит работать в обычном режиме.

Театральный институт им. Б.В. Щукина также не будет проводить занятия.

"Мы будем исключительно работать так, как от нас потребует законодательство. Если нам разрешат играть спектакли, проводить мелкосоставные репетиции, то будем их проводить. А вот занятия проводить не будем", - сказал "Интерфаксу" ректор вуза Евгений Князев, отметив, что руководство "Щуки" будет рекомендовать сотрудникам и студентам пройти вакцинацию.

Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова во время нерабочих дней уйдет на каникулы, сообщили агентству в вузе.

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский сообщил "Интерфаксу", что вуз может организовать проведение творческих занятий - репетиций по отдельным заявкам, но только для студентов, у которых есть QR-коды.

"Естественно, мы выполняем и руководствуемся указом мэра Москвы. При этом в его указе не оговорены распоряжения по высшему образованию, поэтому нерабочие дни - это нерабочие дни, они не являются выходными. И с этой точки зрения те студенты, которым необходимо какой-то творческий процесс продолжить, те, кто вакцинированы, те, у кого есть QR-коды, кто занят в репетиционном процессе или готовится к выпускным спектаклям, они малыми группами по отдельным заявкам смогут продолжить заниматься", - сказал Заславский.

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов страны вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в столице нерабочим объявлен период с 28 октября по 7 ноября.