Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на "дистант" в период нерабочих дней

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам на период нерабочих дней организовать дистанционное обучение.

"В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в пятницу в официальном телеграм-канале.

"Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования. При этом самостоятельная работа студентов должна быть на необходимом уровне методически обеспечена вузами и сопровождаться проверкой полученных знаний", - уточняется в сообщении.

В сообщении приводятся слова главы ведомства Валерия Фалькова: "Мы видим, что эпидемиологическая ситуация во многих регионах обостряется, поэтому считаем важным еще раз напомнить, что лучшее средство для защиты себя и близких от коронавирусной инфекции - это вакцинация".

Ранее в четверг ряд расположенных в Москве российских вузов, включая МГУ, Московский государственный технический университет им. Баумана, Российская академия народного хозяйства и госслужбы уже заявили, что на период нерабочих дней не будут проводить занятия, сделав упор на онлайн-консультации. При этом часть вузов, опрошенных "Интерфаксом", решила объявить каникулы для студентов с последующей корректировкой учебного плана.

Творческие вузы решили не проводить занятия в этот период, но театральный институт им. Щукина и Российский институт театрального искусства на период нерабочих дней продолжат репетиции.

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов страны вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах. После ряд регионов, в том числе Москва и Московская область, принял решение о введении нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.