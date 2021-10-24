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Подмосковный участок трассы "Москва - Казань" планируют запустить до 2023 года

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Отрезок новой трассы М12 "Москва - Казань" на территории Московской области планируется запустить в конце 2022 года, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"В конце следующего года будет запущен отрезок трассы Москва - Казань. Будут альтернативы: или по Горьковскому ползти или лететь с другой скоростью по платной трассе "Москва-Казань", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее сообщалось, что в 2022 году будут сданы первые участки трассы "Москва - Казань" - порядка 22-24 км, от Орехово-Зуево до ЦКАД. Всего по Подмосковью пройдет 77 км магистрали.

Ожидается, что новая дорога улучшит транспортную ситуацию для 2,5 млн жителей Подмосковья в шести муниципалитетах. Транзитный поток пойдет в обход населенных пунктов и разгрузит Горьковское и Носовихинское шоссе.

Московская область Трасса М12

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