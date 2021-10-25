Минтранс РФ предложил поднять тарифы на платных трассах

Въезд на платный участок трассы М-4 в Московской области Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ хочет увеличить максимальный размер платы за проезд автомобилей по платным федеральным автотрассам и искусственным сооружениям на 40-70%, расширив таким образом возможности для окупаемости дорожных проектов госкомпании "Автодор", следует из материалов проекта постановления правительства, опубликованных на сайте regulation.gov.ru.

Проект содержит обновленные максимальные размеры платы за проезд, которые устанавливаются "Автодором" на подотчетных госкомпании платных трассах, а также предельные максимальные размеры платы, которые могут быть установлены в рамках заключаемых "Автодором" концессионных соглашений. Новое постановление должно заменить аналогичное старое (N47), вышедшее в 2016 г.

"Указанным постановлением (N47 - ИФ) максимальный размер платы установлен на уровне 3 руб. за 1 км платного участка для первой тарифной группы в ценах 2015 года, что составляет 3,65 руб. за 1 км в ценах 2021 года. Таким образом, необходимый уровень максимального размера платы составляет - 3,65 х 35,5% = 5 руб. за 1 км в ценах 2021 года", - пишет Минтранс в пояснительной записке к проекту постановления, сообщая, что, по его подсчетам, средний тариф за проезд по платным автодорогам в Европе при сопоставлении с уровнем покупательской способности в РФ сейчас составляет 3,59 руб./км, что на 35,5% выше российского.

Согласно проекту, максимальный размер платы за проезд по реконструированным и обустроенным "Автодором" федеральным дорогам предлагается поднять с 3 руб./км до 5 руб./км, по искусственным сооружениям (мосты, путепроводы) - с 21 руб./км до 29 руб./км соответственно. Аналогичным образом, на уровне почти +70% для участков автодорог и почти +40% для искусственных сооружений, предлагается повысить максимум стоимости проезда по "государственным" участкам для грузовиков и автобусов: на дорогах - с 9,5 руб./км до 16,25 руб./км, на мостах - с 66,5 руб./км до 91,5 руб./км.

Повышенные максимальные размеры платы Минтранс хочет закрепить за проезд по новым, построенным "Автодором", участкам автодорог. Так, для легкового автомобиля - в размере 8 руб./км, для тяжелых трехосных грузовиков и автобусов - 25 руб./км. Введение повышенных максимумов для вновь построенных трасс министерство обосновывает "значительными характерными для вновь создаваемых объектов дополнительными затратами, в том числе на выкуп земельных участков, переустройство инженерных коммуникаций". При этом, по подсчетам министерства, проведенным на примере проектов будущего обхода деревни Малые Вяземы и строящегося обхода Балашихи и Ногинска в рамках М12, экономия пользователя за проезд по этим дорогам в сравнении с проездом по загруженным платным дублерам в часы-пик составит 8,12 руб./км.

Предельный максимальный размер платы для проезда по дорогам и искусственным сооружениям, созданным или реконструированным в рамках концессионных соглашений, Минтранс также хочет проиндексировать на 40%. В частности, для проезда легковых автомобилей по концессионным дорожным участкам - с 12 руб./км до 16,5 руб./км, по мостам - с 84 руб./км до 115,5 руб./км. Пределы для проезда грузовиков и автобусов вырастут с 38,5 руб./км до 53 руб./км и с 269 руб./км до 370 руб./км соответственно.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в РФ в настоящее время реализуется ряд крупных автодорожных проектов, для которых требуется искать оптимальные пути обслуживания и возврата долга. В частности, в пример приводится проект строительства автомагистрали М12 Москва - Нижний Новгород - Казань, которая строится с привлечением средств ФНБ и средств по облигационным займам. Минтранс отмечает необходимость установления гибкой тарифной политики и управления трафиком для "обеспечения максимизации сбора платы", в том числе "в периоды повышенного спроса на загруженных участках".

Обосновывая необходимость создания более привлекательных условий для участия инвесторов в автодорожных проектах, Минтранс также приводит в пример планируемый к реализации проект обхода Малых Вязем в Подмосковье, на пересечении ЦКАД-5 с Можайским шоссе. "Стоимость строительства всего проекта оценивается в размере 10 млрд руб., при этом стоимость строительства 1 км искусственных дорожных сооружений составляет 4,7 млрд руб. с учетом НДС, а строительство 5,5 км участка дороги, не являющимся искусственным дорожным сооружением, в соответствии с проектом составляет 840 млн руб., что в 5,5 раз ниже", - отмечается в пояснительной записке. Соответственно, чтобы окупить проект в рамках ГЧП за 26 лет, тариф за проезд по новому участку должен составлять для легкового автомобиля 50 руб., что невозможно при действующих лимитах в рамках постановления N47, добавляет Минтранс.