Мосгорсуд оставил под арестом фигуранта дела против экс-замминистра просвещения

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест экс-заместителя главы "Фонда новых форм развития образования" Евгения Зака, обвиняемого в мошенничестве в рамках уголовного дела экс-заместителя министра просвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой.

"Постановление Тверского суда Москвы об избрании в отношении Зака меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 ноября оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Ранее Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи бывшего замминистра Ракову и другого фигуранта дела - экс-управляющего директора дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО "Сбербанк" Максима Инкина. Всем фигурантам предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вину никто не признает.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению руководства Фонда новых форм развития образования. Следствие считает, что Ракова и другие фигуранты дела похитили денежные средства, выделенные в 2019 году при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование", заключенных с фондом, который в свою очередь для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек Московскую высшую школу социальных и экономических наук ("Шанинка").

Ракова, ранее возглавлявшая фонд, уже будучи замглавы Минпросвещения, лоббировала заключение соглашений, работы по которым не были выполнены, установило следствие. По материалам суда, Раковой вменятся хищение бюджетных средств, выделенных на федеральный проект "Учитель года".

Помимо Раковой, Инкина и Зака в деле фигурируют ректор "Шанинки" Сергей Зуев, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова.

В МВД заявляли, что Зуев и другие фигуранты могли похитить 21 млн руб. Вместе с тем, информированный источник пояснял "Интерфаксу", что сумма претензий к Раковой может достигать 50 млн руб.

Под арестом в связи с хищением бюджетных денежных средств Фонда новых форм образования также оказался гражданский муж Раковой - Артур Стеценко. По версии следствия, с 2017 по 2019 год, когда Ракова руководила фондом, он был фиктивно там трудоустроен и под видом заработной платы получил свыше 9 млн руб., которые использовал в личных целях, заявляли в МВД РФ.