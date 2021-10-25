Арестованы владелец и гендиректор горевшего порохового предприятия под Рязанью

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест владельца и генерального директора производившего взрывчатые вещества рязанского предприятия "Разряд", где случился пожар с 17 погибшими.

Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе суда, в отношении Александра Егоршина и Сергея Нистраткина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 декабря каждому.

Обоим фигурантам вменяется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 217 УК РФ).

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", Егоршин – основной владелец предприятия, Нистраткин – руководитель в должности гендиректора.

22 октября в Шиловском районе Рязанской области на территории ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" в помещении, используемом ООО "Разряд", произошел пожар, в результате которого погибли 17 человек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства.

Как сообщалось, ООО "Разряд" производит промышленную взрывчатку, в том числе из продуктов утилизации боеприпасов. У предприятия также имеется лицензия Минпромторга РФ на утилизацию боеприпасов, но непосредственно утилизацией оно в последние годы не занималось. Доля компании на внутреннем рынке промышленных взрывчатых веществ составляет менее 1%.