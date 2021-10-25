Суд попросили об аресте владельца и директора рязанского ООО, где погибли 17 человек

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайства следствия об аресте владельца и гендиректора рязанского предприятия "Разряд", где произошел пожар, жертвами которого стали 17 человек.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, в понедельник следствие обратилось с ходатайствами об аресте задержанных Александра Егоршина и Сергея Нистраткина. Им вменяется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть людей (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", Егоршин - основной владелец предприятия, Нистраткин - руководитель в должности гендиректора.

Как сообщалось, 22 октября в Шиловском районе Рязанской области на территории ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" в помещении, используемом ООО "Разряд", произошло возгорание, в результате которого погибли 17 человек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства.