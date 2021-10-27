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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Алкомаркеты Москвы сообщили о требованиях властей закрыться на период нерабочих дней

Алкомаркеты Москвы сообщили о требованиях властей закрыться на период нерабочих дней
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Десятки магазинов в Москве, торгующих преимущественно спиртным, получили уведомления от управ и префектур столичных районов с требованием закрыться на период нерабочих дней в городе (с 28 октября по 7 ноября), сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудников и владельцев ряда сетей алкомаркетов.

Такую информацию, в частности, подтвердили изданию владельцы четырех сетей таких магазинов. Так, сеть бутиков Wine Room получила письма с требованием приостановить работу от префектуры Юго-Западного административного округа, а также от управы Пресненского района. Об этом сообщил ее управляющий Евгений Дьячков.

О получении аналогичного уведомления от управы района Кунцево заявил заместитель генерального директора компании "Е-вино" Дмитрий Кузнецов. Есть такое обращение и у одного из трех бутиков Winemafia, расположенного в новой Москве. Об этом сообщил владелец компании Аарон Коффманн.

Московские чиновники объясняют свои требования указом мэра Сергея Собянина от 21 октября 2021 г. № 62-УМ, согласно которому в период нерабочих дней должны закрыться все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30%, пишет издание.

Опрошенные "Ведомостями" предприниматели и юристы напоминают, что по закону о торговле алкоголь относится к продовольственным товарам. Бизнесмены также отмечают, что в предыдущий локдаун таких требований от властей не получали и продолжали работу.

В крайнем случае, если требования столичных чиновников все-таки придется соблюдать, владельцы сетей алкомаркетов готовы расширить ассортимент магазинов товарами первой необходимости и продуктами питания - крупами, макаронами, средствами гигиены и так далее, отмечает издание.

"Ведомости" со ссылкой на сотрудника одной из алкогольных компаний также пишут, что подобные уведомления от властей получают именно небольшие организации, а крупные сети алкомаркетов ("Красное и белое", "Ароматный мир" и т. д.) продают достаточно продуктов питания и вписываются в вышеупомянутые требования. Собеседник в алкогольной компании также отмечает, что под ограничения на время нерабочих дней могут попасть порядка 200 магазинов в столице.

21 октября Собянин сообщил, что в Москве с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В этот период приостанавливается работа предприятий и организаций сфер торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений и других. Исключение - аптеки и продуктовые магазины: они продолжат работу в Москве в эти дни. Остальные заведения не будут работать.

Хроника 09 января 2020 года – 27 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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