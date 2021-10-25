В Москве не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Московский оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом опроверг информацию о продлении нерабочих дней в столице после 7 ноября, сообщает телеграм-канал штаба в понедельник.

"В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября оперштаб Москвы сообщает: продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется", - заявили в штабе.

В столичном оперштабе добавили, что указом мэра Москвы нерабочие дни в столице установлены с 28 октября по 7 ноября. Также в городе действует ряд дополнительных ограничений.

"Комплекс введенных мер должен помочь замедлить темп распространения инфекции", - сказали в оперштабе.

Как сообщалось, с 25 октября начинает действовать домашний режим для пожилых и хронически больных москвичей. С этой же даты столичные компании должны перевести 30% своего штата на удаленный режим работы.