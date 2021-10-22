В период нерабочих дней в ТЦ Москвы будут работать аптеки и продуктовые магазины

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Во время нерабочих дней в столичных ТЦ будут работать только аптеки, продуктовые и социально значимые магазины, а также пункты вакцинации от коронавируса, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Торговые центры будут закрыты, но в них могут остаться работать аптеки, продовольственные магазины и предприятия торговли, в которых социально значимых товаров не менее 30%", - сказал Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он уточнил, что фудкорты в ТЦ будут работать только на доставку и навынос, пункты вакцинации от коронавируса в помещениях торговых центрах продолжат работу.

Немерюк также добавил, что с 28 числа начнется контроль исполнения указа мэра Москвы городскими организациями, для этого будут использоваться камеры наблюдения и социальные сети.

"Очень часто люди постят фотографии из клубов и концертов. Люди сами присылают фотографии, спрашивают, почему происходят те или иные вещи. После этого вызывается представитель и уже объясняет. А дальше уже по факту произошедшего составляется протокол", - подчеркнул руководитель департамента.

Накануне московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября.