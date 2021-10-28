Помощь больным COVID в Москве в нерабочие дни будет оказываться в обычном режиме

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября помощь пациентам с коронавирусом будет оказываться в полном объеме, сообщается на официальном сайте столичной мэрии в четверг.

"Порядок оказания медпомощи пациентам с COVID-19 во время нерабочих дней не меняется", - говорится в сообщении.

Также в часы работы медорганизаций продолжат работу кабинеты ПЦР-диагностики и ИФА-диагностики. Центр телемедицины, а также амбулаторные КТ-центры будут работать круглосуточно.

Кроме того, по прежнему графику работают пункты сдачи плазмы для лечения коронавирусной инфекции, но 4 ноября во всех пунктах выходной день.

Уточняется, что 28 и 29 октября, а также с 1 по 3 ноября для большинства медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы сохраняется обычный график работы. 31 октября, 4 и 7 ноября поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00. 30 октября, 5 и 6 ноября - с 09:00 до 18:00. Травмпункты будут работать по графику медицинской организации или круглосуточно.

"31 октября, 4 и 7 ноября года медицинская помощь детям будет оказываться на дому с 09:00 до 15:00, вызовы принимают до 14:30. 30 октября, 5 и 6 ноября 2021 года детские поликлиники открыты с 09:00 до 15:00, помощь на дому будут оказывать с 09:00 до 15:00, вызовы принимают до 14:30", - поясняется на сайте.

Также подчеркивается, что 4 ноября дежурные аптеки будут работать круглосуточно. Все остальные аптеки работают по графику праздничного дня с 10:00 до 18.00, кроме аптеки № 2. Дежурные аптечные пункты и аптечные пункты № 77-1, 79-1, 80-1 работают по графику праздничного дня с 09:00 до 16:00.